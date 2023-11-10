جامعة عين شمس في أسبوع |فوز طلاب هندسة المياه بالمركز الأول بمسابقة أفضل مشروع.. الدكتور أحمد فؤاد: الجيش الإسرائيلي يتسم بالفساد ويعتمد على عصابات المرتزقة

جامعة عين شمس في أسبوع:



عقد أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" بكلية الإعلام



طلاب هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية يحصدون المركز الأول بمسابقة افضل مشروع تخرج



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها مناقشة الحرب على غزة ما بين القانون الدولي والداخل الإسرائيلي في استديو تحليلي بمركز بحوث الشرق الأوسط، وفوز طلاب برنامج هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية بهندسة عين شمس بالمركز الأول بمسابقة افضل مشروع تخرج.





في إطار الموسم الثقافي 2023 - 2024 لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، وتحت رعاية أ. د/ غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز، عقد المركز أولى حلقات الموسم الثاني من الدورة التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" في ضيافة كلية الإعلام بحضور أ.د. هبة شاهين، عميد كلية الإعلام.

رحبت أ.د. هبة شاهين، بالدكتور حاتم العبد، مدير المركز والسادة الحضور، حيث أشارت سيادتها في مستهل كلمتها إلى أهمية المركز ودوره البارز في مساندة صناع القرار، كما أشادت سيادتها بمبادرة المركز بالانتقال إلى كليات الجامعة المختلفة لنشر الوعي السياسي والقانوني لدى قاعدة الشباب الجامعي، كما أكدت على أهمية معرفة الإعلاميين بالمبادئ السياسية والقانونية العامة فضلًا عن الالتزام بميثاق الشرف المهني لمجال الإعلام.

تناول الكلمة عقب ذلك د. حاتم العبد، الذي أكد على أهمية هذه الدورات التثقيفية لمعرفة الشباب بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات، وتناول سيادته مجموعة من المصطلحات الأساسية في علم القانون، مثل مفهوم الدولة وفروع القانون العام والخاص والمسؤوليات بأنواعها المختلفة مع كيفية تطبيق تلك المعارف في إطار العمل الإعلامي.

ثم استعرض مجموعة من المفاهيم والأفرع الأساسية في علم السياسة، وشؤون الحكم، والعلاقة بين الشعب والسلطة الحاكمة، والعلاقات بين الدول وبعضها التي تنظمها القوانين والمعاهدات الدولية، وأهم الظواهر والمتغيرات المؤثرة على السياسات الداخلية والخارجية.



كما تطرق إلى الحرب على غزة، ودور القانون في حماية المدنيين، حيث ذكر أن السياسة تلعب دورًا أساسيًا في إدارة الأزمة في غزة، فمن المنظور القانوني، فلسطين أرض محتلة ويحق لشعبها المقاومة المسلحة لاسترداد أراضيهم واستعادة حريتهم، بينما لا يمكن بأي حال من الأحوال تصديق مزاعم إسرائيل بأنها في حالة دفاع شرعي عن النفس، بل هي ترتكب كافة أشكال جرائم الحرب المخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

بعد انتهاء كلمة د. العبد، تم فتح باب المناقشة أمام الطلاب الحاضرين والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.

في نهاية المحاضرة قام د. العبد، بتقديم شهادة تكريم إلى أ.د. هبة شاهين، تقديرًا لاستضافتها الندوة.





وفي إطار الموسم الثقافي 2023 - 2024 لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، وتحت رعاية أ. د/ غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز، عقد المركز فاعلية بعنوان "الاستديو التحليلي للحرب على غزة"، حاضر فيها الدكتور حاتم العبد، مدير المركز والدكتور أحمد فؤاد، خبير الدراسات الإسرائيلية وأستاذ اللغة العبرية، والسفير يوسف زادة، سفير وقنصل مصر الأسبق في نيويورك.

استهل الفاعلية الدكتور حاتم العبد، مرحبًا بالسادة الضيوف الكرام، ثم عرج على الدور الريادي للمركز والرسالة التي يضطلع بها، مما استدعى عقد هذه الفاعلية لبيان بعض الجوانب القانونية والسياسية لتلك الحرب الشنعاء.

تولى الكلمة عقب ذلك السفير يوسف زادة، حيث أكد أن هذه الحرب تعد غير شرعية وغير عادلة من منظور القانون الدولي، وذلك لافتقارها لكافة الشروط التي ينص عليها القانون وهو ما يؤكد كذب مزاعم إسرائيل بأنها حربًا للدفاع عن النفس، ومن أهم هذه الشروط مبدأ التناسب بين الفعل وردة الفعل ؛ فنحن لا نشهد حربًا بين جيشين متعادلين، بل حربًا بين جيش وشعب أعزل من نساء وأطفال وشيوخ، مما يجعلها في حقيقة الأمر أقرب إلى الإبادة الجماعية. هذا فضلًا عن الحق الدستوري والطبيعي لشعب فلسطين المحتلة في الدفاع عن أراضيه والسعي لتحريرها من مغتصبيها. كما تناول سيادته بعض أسباب اختيار حماس ليوم السابع من أكتوبر لشن هجومها، حيث إنه عطلة دينية ورسمية، مما هيأ لها فرصة استغلال عنصر المفاجأة، وهو ما يدل على استلهامها للخطط الاستراتيجية المصرية في حرب السادس من أكتوبر.

أعقب ذلك كلمة الدكتور أحمد فؤاد، الذي استعرض بعض ملامح الشأن الداخلي الإسرائيلي ولا سيما الجيش الإسرائيلي، حيث إنه يتسم بالفساد والتخلخل وعدم انتماء عناصره للدولة الإسرائيلية لاعتماده في المقام الأول على الكثير من عصابات المرتزقة، أما المجتمع الإسرائيلي فيعاني من التشتت والانقسام ما بين مؤيد ومعارض لسياسات الحكومة، حيث بدأ الشعب يستشعر أن نتنياهو بات يمثل خطرًا على دولة إسرائيل نتيجة لسياساته الدكتاتورية والقمعية، وفشله الأمني والعسكري، والاختراقات الاستخباراتية والمعلوماتية التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر.

هذا ولقد أشاد جميع المتحدثين بالدور المصري العظيم والفعّال في إدارة الأزمة، حيث خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات شديدة اللهجة وحاسمة تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع في سبيل وقف هذه الاعتداءات والمذابح اليومية، هذا فضلًا عن إجبار الجانب الإسرائيلي على الموافقة على تمرير المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، وكذلك استقبال المصابين والجرحى في المستشفيات المصرية، كما أشادوا بموقف مصر من الرافض لترحيل الفلسطينيين إلى سيناء مما سيؤدي إلى القضاء على القضية الفلسطينية وتصفيتها وضياع حق الشعب في استرداد أراضيه، وهو الهدف الحقيقي من وراء الحرب على غزة.

هذا ولقد حرص المحاضرون على الرد على جميع استفسارات الحاضرين.

في نهاية الفاعلية، قام الدكتور/ حاتم العبد، بتقديم شهادات التكريم إلى الضيوف تقديرًا لجهدهم المتميز ومشاركتهم المثمرة في الفاعلية.



فاز طلاب برنامج هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الاول بمسابقة افضل مشروع تخرج التي تعقد علي هامش مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه السادس الذي عقد من 29 اكتوبر الي 2 نوفمبر 2023 وذلك تحت رعاية ا.د عمر الحسيني عميد الكلية ، حيث فاز الفريق بالمركز الأول مناصفة مع فريق هندسة جامعة القاهرة نافس الفريق 23 فريقًا من 9 جامعات بمشاريع تخرج مبتكرة في جميع تخصصات هندسة المياه.

والمشروع الفائز بأسم "التنمية المستدامة لمنطقة سفاجا ضمن المشروع القومي لتنمية المثلث الذهبي"، حيث قام الطلبة باعداد الدراسات والتصميمات المتكاملة لمصادر المياه بمنطقة سفاجا وشبكات مرافق المياه المتكاملة واعمال الحماية ضد السيول بالمنطقة الي جانب تصميم ميناء سفاجا الجديد.

وقد تم تكريم الطلبة من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وايضا من رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر المشارك في تنظيم المؤتمر هذا العام.



جدير بالذكر الي ان هذا هو العام السادس علي التوالي الذي يحقق فيه طلبة المشروع واحد من المراكز الثلاث الاولي بالمسابقة منذ بداية اقامة اسبوع القاهرة للمياه.

