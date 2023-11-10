لم يتبق سوى ساعات..مناشدة عاجلة من الصحة الفلسطينية قبل حدوث الكارثة الكبرى

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، اليوم الجمعة، من أنه لم يتبق سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة عن الخدمة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال القدرة: "استنفدنا كل المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية وليس أمامنا سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة وشمال غزة عن الخدمة".



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: "نناشد أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بالعمل الفوري لدخول الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات قبل حدوث الكارثة الكبرى".



وقبل قليل، أكد رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى الشفاء تعرض منذ فجر اليوم لعديد من الغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الشفاء في قطاع غزة،



وذكر، أن مخزون الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد، مشيرًا إلى أنه تم البدء بتقليص الخدمات في مستشفى القدس والاعتماد على مولدات صغيرة وأسطوانات الأكسجين.



وواصل: "أمامنا أقل من 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود في مستشفى القدس بقطاع غزة، والاحتلال يستهدف جميع السيارات والشاحنات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة، كما ناشدنا الجميع التدخل من أجل إنقاذ الوضع في غزة وفتح ممر إنساني آمن".

وكان قد أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن المستشفيات في القطاع كانت هدفا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن كان هناك 13 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء اليوم.