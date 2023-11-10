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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعلم فلسطين.. قصة صورة وفيديو لكريستيانو رونالدو أشعلت السوشيال ميديا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو بعلم فلسطين، أثارت صورة للاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو جدلاً واسعًا، حيث ظهر في الصورة وهو يحمل العلم الفلسطيني، بينما تشهد الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس تصاعدًا مستمرًا، وسط تقارير عن تصاعد العنف والتوتر في قطاع غزة.

كريستيانو رونالدو ودعم فلسطين

 

انتشرت صورة كريستيانو رونالدو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الآلاف من المستخدمين، مما أدى إلى سيل من التعليقات والثناء على رونالدو نظرًا لموقفه المفتوح تجاه القضية الفلسطينية.

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شيكا: كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى| فيديو

 ومع ذلك، تبين أن الادعاء بأن الصورة لرونالدو غير صحيح، حيث تم تعديل الصورة واستبدال وجه اللاعب بوجه لاعب كرة القدم المغربي جواد الياميق.

تمكنت عمليات البحث عبر محركات البحث من تحديد النسخة الأصلية للصورة، والتي تم نشرها في الأول من ديسمبر 2022 على موقع وكالة "جيتي" للصور.

 وكما يظهر في الصورة الأصلية، فإن الياميق حمل العلم الفلسطيني بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الكندي في كأس العالم 2022 في قطر، حيث تأهل المنتخب المغربي للدور 16، كما ظهر الياميق في صورة أخرى أيضا ملوحا بالعلم الفلسطيني في التاريخ عينه، بحسب وكالة فرانس برس.

تحليل دقيق لفيديوهات كريستيانو يدعم فلسطين

تم مشاركة مقطع فيديو يظهر في الغالب صورًا معدلة ومقاطع فيديو بها أخطاء لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الإنترنت، إلى جانب ادعاءات بأن الصور تعكس دعمه للفلسطينيين.

ووفقا لوكالة “رويترز” تم نشر فيديو على فيسبوك في 27 أكتوبر 2023، يتضمن مجموعة مقاطع فيديو مدتها أكثر من دقيقة واحدة وحظي بأكثر من 21000 مشاهدة في وقت النشر. وجاء في التعليق: “كريستيانو رونالدو يدعم فلسطين بالكامل”.

في مقطع الفيديو الأول، ظهر رونالدو وبجانبه ملصق لفلسطين وخريطة متراكبين على الفيديو وهو يقول: “نعلم أنك عانيت كثيرًا. أنا لاعب مشهور جدًا لكن أنتم الأبطال الحقيقيون. لا تفقد الأمل. العالم معك. نحن نهتم بك. انا معك."

لكن حقيقة الفيديو أنه تمت مشاركة الفيديو نفسه من خلال صفحة رونالدو الرسمية على فيسبوك في 23 ديسمبر 2016 مع التعليق: "رسالة أمل للأطفال المتأثرين بالنزاع في سوريا. انقذوا الاطفال."

كذلك في الثانية 0:27 يظهر صورة لرونالدو في مباراة لكرة القدم وقميصه مدون عليه: "أنقذوا فلسطين". وتظهر الصورة الأصلية الي تم التقاطها يوم 21 فبراير 2010، كلمة "ماديرا"، اسم منطقة الجزيرة البرتغالية التي ولد فيها رونالدو.

ويظهر المقطع عند الدقيقة 0:55 رونالدو وهو يزيل ميدالية فضية من رقبته مع وجود عبارة "الصحافة الإسرائيلية" فوق المشهد، وهو ما لا يظهر في المقطع الأصلي الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية TNT Sports على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

إسرائيل وحركة حماس التواصل الاجتماعي العلم الفلسطيني كريستيانو رونالدو

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