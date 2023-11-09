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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة
ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

ظهر نجم كرة القدم الأشهر كريستيانو رونالدو والأكثر متابعة على منصات التواصل الإجتماعى على مستوى العالم، وهو يستلم ساعته الجديدة التى تجاوز سعرها أكثر من 40 مليون جنيه.

تعود التفاصيل عندما نشر جاكوب ارابو مالك ومؤسس علامة Jacob&Co مقطع فيديو على الحساب الرسمى للماركة الفاخرة على منصات التواصل الإجتماعى أثناء تسليمه كريستيانو رونالدو ساعته الجديدة والتى وصل سعرها لـ 1.3 مليون دولار أمريكى.

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

وهى ساعة من طراز “win Turbo Furious Baguette White Gold”، والتى تأتى بإطار من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، مرص بـ 344 ماسة بيضاء وزنها حوالى 16.7 قيراط، وبها 50 ساعة احتياط.

لاقى الفيديو رواجاً كبيراً فى وقت قصير ليتخطى حاجز الـ 1.5 مليون إعجاب، وملايين التعليقات التى كانت معظمها حول سعر الساعة الخرافى الذى وصل لرقم غير مسبوق، والتى تم تصنيع 18 نسخة فقط منها يدوياً.

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

يعرف عن العلامة الفاخرة تقديم أغلى وأصعب الساعات على مستوى العالم، لما تقدمه من جودة لا مثيل لها، بالإضافة لاعتمادها ميكانيكة معقدة تجعلها تحفة فنية نادرة لاتصدأ أبداً.

ظهرت هذه الساعة لأول مرة فى عام 2016، لتعود مرة أخرى بتحسينات فى 2018 حتى وصلت لأكثر نسخة جنونية منها والتى تم تسليمها لنجم المنتخب البرتغالى.

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 12 هدفا، بفارق 3أهداف عن أقرب منافسيه ألكسندر ميتروفيتش.

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

يطمح "رونالدو" للتتويج بلقب هداف الدوري السعودي لأول مرة، خاصة وأنه يتبقى 17 جولة علي انتهاء مسابقة دوري روشن، كما أنه حقق من قبل 5 مرات لقب هداف الدوري للمنافسات المحلية وفي حالة تصدره لترتيب الهدافين قد يمتلك 6 ألقاب لجائزة هداف الدوري.

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

يذكر أن رونالدو هو الرياضى الأعلى فى العالم برصيد يتجاوز 136 مليون دولاراً أمريكياً سنوياً، والمعروف عنه اقتناء ساعات جنونية الأسعار وبإصدارات محدودة مخصصة له لتكون الوحيدة والمتفردة.

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