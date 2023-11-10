عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان عن خسائر جديدة لجيش الاحتلال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة قصف "نيريم" و "العين الثالثة" برشقات صاروخية.

 

كما أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، تدمير دبابة صهيونية تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام،  قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.


وقالت كتائب القسام عبر تيليجرام إنها قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على  استهداف المدنيين.

كما أشارت إلى تدمير دبابة صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105" واشتعال النيران فيها.

إسرائيل الجهاد الإسلامي الجناح العسكري المقاومة الفلسطينية حماس جيش الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة حركة المقاومة الفلسطينية حركة الجهاد رشقة صاروخية سرايا القدس قاعدة رعيم العسكرية قصف قاعدة رعيم العسكرية كتائب القسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

موضوعات متعلقة

فلسطين.. مصدر: طوفان الأقصى ضربة استباقية لم يعلم بها أحد من قبل

حركة الجهاد الإسلامي: مفاجأة تنتظر إسرائيل إذا فكرت في اجتياح قطاع غزة برا

جيش الاحتلال: إصابة 9 إسرائيليين في قصف كتائب القسام لمدينة القدس

زعيم كتائب القسام الذي زلزل إسرائيل .. كل ما تريد معرفته عن محمد الضيف المطلوب الأول للاحتلال

كتائب القسام تعلن استهداف القدس المحتلة برشقات صاروخية

كتائب القسام تتسلل من جديد لمواقع الاحتلال وتكشف عن مكاسبها

تصريح رسمي.. كتائب القسام: العمليات مستمرة وإسرائيل ستصاب بالذهول عندما تستفيق من صدمته

مآذن المساجد في غزة تعلن عن بدء "كتائب القسام" بعملية برية

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: الإنسان مكرم من الله باختلاف دينه ولونه وجنسه

اتحاد الكرة يصدر قرارا ناريا تجاه بيراميدز بعد مباراة الزمالك| ما هو

حورية فرغلي بعد إجراء عملية في أنفها: أصعب وجع إنك تكون لوحدك

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو وصل كام

سر لقاء السيسي وتميم قبل القمة العربية.. ماذا تقدم مصر وقطر؟| خطة إنقاذ غزة

يصيب الجلد والصدر.. اكتشف أعراض جدري القرود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجوافة طوال الشتاء؟

ليس خيال علمي| الصين تُصنع أول قرد حي بالعالم.. شاهد كيف يبدو؟

حوله الله إلى ثور ووزنه 18 طنا.. ظهور أول دليل ذكر في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

طلعنا بنستخدمه غلط.. الطرق الصحيحة للحصول على فوائد الثوم| هذه أهمها

فيديو

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

مستعدة للإفراج عنه| إسرائيلي أسير لدى سرايا القدس يوجه رسالة لنتنياهو.. فيديو

هالة صدقي تكشف عن رأيها في موقف بيومي فؤاد وموقف غريب للزعيم.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ