كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان عن خسائر جديدة لجيش الاحتلال

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة قصف "نيريم" و "العين الثالثة" برشقات صاروخية.

كما أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، تدمير دبابة صهيونية تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.



وقالت كتائب القسام عبر تيليجرام إنها قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

كما أشارت إلى تدمير دبابة صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105" واشتعال النيران فيها.