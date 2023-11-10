إعلام عبري: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على تلة راميم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على تلة راميم.

وأضافت جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي على مصادر النيران.

يذكر أن الطائرات الاحتلال الإسرائيلية قصفت محيط مستشفى القدس بغزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع قصف عنيف في منطقة تل الهوى حيث يقع مستشفى القدس الذي تتواجد فيه طواقمها والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح.

واستهدف الاحتلال فجر اليوم مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى القدس والإندونيسي والعودة و الرنتيسي و النصر في غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن طائرات الاحتلال قصفت سيارة في ساحة مجمع الشفاء الطبي ما أدى لاشتعال النيران بها ووقوع إصابات.

وذكر صحفيون أن السيارة تقع بالقرب من خيمة الصحفيين في ساحة مجمع الشفاء الطبي ولم تقع إصابات بصفوفهم.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت قبيل منتصف الليل مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ما تسبب بحدوث حريق داخل المستشفى.