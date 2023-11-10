إجراء 52 عملية للجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

تواصل الفرق الطبية في مستشفى العريش العام محافظة شمال سيناء، تقديم الرعاية الطبية للجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة منذ اليوم الاول لوصول حالات الجرحى.. حيث تم إجراء 52عملية جراحية لعدد من الجرحى المتواجدين في المستشفى.

أجرى الفريق الطبي المعالج بالمستشفى العريش والتابعين لوزارة الصحة ،برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب القاهره وطاقمه الطبي ومساعديه 52 عملية جراحية متنوعة للجرحى والتي كانت تحتاج الى تدخل جراحي عاجل، وبعض الحالات تم إجراء عمليتين جراحيتين.

54جريحا:

وقالت المصادر الطبي طة بالمستشفى ان عدد الحالات الجراحية المتواجدة بالمستشفى عدد 54 جريحا، وهم يخضعون إلى رعاية طبية فائقة داخلغرف العناية المركزة والقسم المميز بالمستشفى.

كما تم تحويل 9 حالات الى مستشفيات الرمد ببورسعيد ومعهد ناصر بالقاهرة، بينما تماثلت 9 حالات للشفاء، بعد تلقيها الرعاية الطبية من قبل الفريق الطبي المعالج.

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