عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش وعروض فنية لأطفال مستشفى 57357 ضمن فعاليات أتوبيس الفن الجميل

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

قدمت الإدارة العامة لثقافة الطفل، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد الطفولة، خلال نوفمبر الحالي.

وضمن الفعاليات نظم أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة، يوما ترفيهيا بمستشفى 57357. تضمن عددا من الورش والعروض الفنية المتنوعة لأطفال المستشفى، حيث نفذت الفنانة سارة علي ورشة فنون تشكيلية باستخدام ورق الكانسون الملون، قام الأطفال خلالها بالرسم ولصق قصاصات الورق الملون على أجزائها بأسلوب الموزاييك. إلى جانب تقديم عرض المهرج وعرض للعرائس، وتوزيع هدايا رمزية للأطفال.

وبالتوازي نفذ فنانو قصر الطفل ٢٥ يناير ورشا فنية وثقافية بروضة السيدة زينب تضمنت حوارا  مفتوح بعنوان "آداب الطعام"، ومسابقة في المعلومات العامة نفذتها ريهام نبيل تحدثت خلالها عن أهمية النظافة للحفاظ على الصحة والجلوس حول مائدة الطعام واتباع الآداب العامة، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية للرسم حر باستخدام ألوان الفلوماستر نفذتها مريم حسن، لرسم لوحات فنية العادات الغذائية السليمة وآداب تناول الطعام.

وفي مدرسة مبرة مصطفى كامل للصم والبكم، أقيمت ورشة بورق الفوم نفذتها مريم حسن، وورشة لعمل مجسمات للحيوان والفراشات بورق الفوم الملون والكانسون نفذتها فاطمة شعبان، ووفاء أبو الفضل.

الفعاليات قدمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وجاءت ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في سياق برامج هيئة قصور الثقافة المخصصة للأطفال وطلاب المدارس.

ثقافة الطفل الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني أتوبيس الفن العروض الفنية المتنوعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

المشاط ووزير الطيران يبحثان جذب تمويلات لتطوير المطارات| تفاصيل

عاجل| توقف 20 مستشفى في غزة عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع

إصابة شخصين جراء سقوط صواريخ على تل أبيب

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة التنف الأمريكية بطائرة مسيرة

غالبية الجثامين لعائلات بكاملها.. حٌفّار غزة: بنسوي قبور جماعية

الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكد إنك محتاجها.. 5 أعراض تكشف نقص أوميجا 3

طفل دخل الجامعة.. تعليق غير متوقع من جمال شعبان على الطالب النابغة

حورية فرغلي بعد جراحة في الأنف: أصعب وجع إنك تكون لوحدك

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجوافة طوال الشتاء؟

فيديو

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

مستعدة للإفراج عنه| إسرائيلي أسير لدى سرايا القدس يوجه رسالة لنتنياهو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ