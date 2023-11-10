إدراج مجلة إيونو IWNW كلية الآثار ضمن قاعدة بيانات دُواج العالمية

أعلنت كلية الاثار جامعة عين شمس ،عن إدراج مجلة إيونو IWNW ضمن منصة الوصول الحر، دُواج DOAJ، Directory of Open Access Journals، والتى تُعد واحدة من أكبر منصات الوصول الحر في العالم والشرق الأوسط وأكثرها موثوقية، وتعتمد نظامًا للجودة أنشئ عام ٢٠٠٣ في جامعة لوند بالسويد.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رئيس الجامعة محمد ضياء زين العابدين، والدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار وتحت إشراف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن سليم، رئيس تحرير المجلة، والدكتورة شيماء شيماء أحمد، مدير التحرير، ومدير وحدة النشر العلمي.



وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تبذلها الكلية لنشر المجلة على الصعيد الدولي ورفع تقييمها وتصنيفها حيث إن قاعدة البيانات العالمية دُواج DOAJ لها رواج كبير بين الباحثين في جميع أنحاء العالم، كما يساعد في استفادة أكبر، واستخدام محتوى المجلة من الأبحاث المنشورة، مما يعمل على زيادة عدد القراء والمؤلفين. والمجلة تستقبل الأوراق البحثية الجديدة التى لم تُنشر من قبل؛ باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية.

https://iwnw.journals.ekb.eg/journal/about

في كل من: الآثار، والتاريخ والعمارة والفنون وعلم اللغات القديمة والديانة وعلم المتاحف وحفظ التراث والترميم.