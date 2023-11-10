مطار العريش يستقبل طائرتين من روسيا وإيطاليا لدعم غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، طائرتين عبر الجسر الجوي محملتين بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة للتصامن مع الشعب الفلسطينى في قطاع غزة .



وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري، إن الطائرة الأولى من روسيا محملة بنحو ٢٤.٩٠٠ طن مواد غذائية وادوات نظافة شخصية .



والطائرة الثانية إيطالية، محملة بـ27.460 طن عبارة عن مخيم بمشتملات، و5 معدات اضاءة، ومولد كهرباء.



40 شاحنة:



وفي نفس السياق..تم ادخال40 شاحنة عن طريق معبر رفح البري من الهلال الأحم المصر والتحالف الوطني لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، محملة بالأدوية والمياه والمواد الغذائية..حيث يجري تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.



