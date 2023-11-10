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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

غضب زملكاوي| مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر.. ماذا فعل فيتوريا؟

فيتوريا مع محمد صلاح
فيتوريا مع محمد صلاح

مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر قبل تصفيات كأس العالم 2026، حيث أعلن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، عودة لاعبين، وظهور جدد، فضلا عن غياب آخرين.. فما القصة؟.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي، في السادسة مساء 16 نوفمبر في القاهرة، فيما يواجه سيراليون، في الرابعة عصر يوم 19 من نفس الشهر، في ليبيريا.

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قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قيام فيتوريا بضم فتوح وصبحي

تشكيل منتخب مصر 

أعلن روي فيتوريا، قائمة مباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عدة مفاجآت، أبرزها انضمام ثنائي الزمالك بعد أزمتهما الأخيرة.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لاعب الأهلي، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي، فضلا عن استدعاء أحمد فتوح ومحمد صبحي من الزمالك، رغم الأزمة الأخيرة مع النادي.

المفاجأة الأخرى في قائمة المنتخب، عودة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، على حساب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، وكان آخر انضمام للشناوي في المنتخب مارس الماضي.

كما ضم فيتوريا لقائمة منتخب مصر، رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، للمرة الأولى تحت قيادته، فيما استبعد محمود كهربا لاعب الأهلي.

أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي

أثار قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي، حالة من الغضب لدى نجوم الزمالك، وإدارته، الذي انتقدوا تصرف مدرب المنتخب ووصفوه بأنه يفتح باب التمرد أمام اللاعبين.

وكان أحمد فتوح ومحمد صبحي بالإضافة إلى مصطفى الزناري، تركوا معسكر الزمالك قبل مباراة زد الأخيرة في الدوري المصري، لهذا قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إيقاف الثلاثي وعرضهم للبيع.

وعلق محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على قرار فيتوريا، قائلا: "يجب تطبيق القوانين الأخلاقية بين الأندية واتحاد كرة القدم، لكن فيتوريا بعد مخالفة فتوح وصبحي لنادي الزمالك قرر مكافأة اللاعبان".

وأضاف صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "ما حدث من فيتوريا تعدٍ على قرار إدارة الزمالك، لذلك يجب عقد اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للرد على قرار مدرب المنتخب".

ما سبب غياب كهربا عن المنتخب؟

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن غياب كهربا عن معسكر منتخب مصدر وعدم استدعائه من قبل فيتوريا، يرجع إلى عدم مشاركته في المباريات المحلية مع النادي الأهلي، بسبب الإيقاف لمدة 6 مباريات.

وكانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، قد أعلنت إيقاف كهربا 6 مباريات بسبب شكوى الزمالك ضده، على خلفية مباراة القمة للدور الأول للموسم.

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