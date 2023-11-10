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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

الزمالك
الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل، لإعلان عن نتيجة التحقيقات مع أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "مجلس الزمالك يجتمع يوم الاثنين لعرض نتائج التحقيق مع محمد صبحي وأحمد فتوح والزناري، كما سيتم مناقشة موقف المجلس من قرار فيتوريا بضم صبحي وفتوح للمنتخب".

جدير بالذكر أن  مجلس إدارة الزمالك إيقاف الثلاثي أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق، مع عرضهم للبيع، بعد مغادرتهم معسكر مباراة الفريق أمام زد.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.
 

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