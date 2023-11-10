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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة محمد صلاح| موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يستضيف ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول الإنجليزية مباراة ليفربول وبرينتفورد، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

يدخل ليفربول صاحب الأرض والجمهور المباراة وعينه على تحقيق فوز جديد يجعله يواصل المنافسة للوصول إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، والذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد 24 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي برصيد 27 نقطة وتوتنهام الوصيف برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الجولة 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024، هو يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 على ملعب أنفيلد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، الرابعة مساء بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، و ستذاع مباراة ليفربول وبرينتفورد عبر شاشتها.

التشكيل المتوقع لليفربول


من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب مواجهة برينتفورد بالتشكيل التالي:-

أليسون بيكر

كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكساندر آرنولد

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرفانبيرش

ديوجو جوتا - داروين نونييز - محمد صلاح

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