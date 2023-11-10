انطلاق المؤتمر الدولي السادس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بأسيوط .. الأحد

تنظم كلية اللغة العربية بنين بأسيوط المؤتمر الدولي السادس تحت عنوان: "إسهامات ذوي الهمم في بناء الحضارة الإنسانية قديمًا وحديثًا"، يومي الأحد والاثنين 12 و 13 من نوفمبر الجاري 2023م.

قال الدكتور صابر السيد محمود أحمد، وكيل الكلية للدراسات العليا رئيس المؤتمر والمقرر العام إن المؤتمر الدولي السادس يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أوضح أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتضمن: إعلاء قيمة العقل والجوهر على الصورة والمظهر، وتقديم القدوة والأنموذج لذوي الهمم المعاصرين، بجانب إبراز دور العلم في رفعة الإنسان بصفة عامة، إضافة إلى إبراز دور ذوي الهمم في بناء الحضارة الإنسانية على مر العصور، والعمل على إماطة اللثام عن دور الإسلام في العناية بذوي الهمم، والتأكيد على سبقه في هذا المجال قبل بروز جهود الأمم الحديثة والمنظمات الدولية، إضافة إلى تقديم دراسات متخصصة عن إسهامات ذوي الهمم في كل المجالات.

وأضاف الدكتور حمادة مصطفى إسماعيل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين عام المؤتمر، أن المؤتمر الدولي السادس لكلية اللغة العربية بأسيوط يشارك فيه عديد من أساتذة اللغة العربية في جامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى مشاركين من مختلف أنحاء العالم.