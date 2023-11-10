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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يصل إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري غدا| صور

صدى البلد

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مدينة الجونة، وذلك استعدادا لخوض لقائه أمام فريق الجونة، غدا السبت، في بطولة الدوري العام.

الجونة والأهلي

يستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز؛ من أجل التربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة، وإزاحة نادي بيراميدز عن الصدارة التي يحتلها برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري، هو السبت 11 نوفمبر 2023، عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الساعة السادسة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي، عند الساعة السابعة مساء.

ملعب مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام


يستضيف ملعب استاد خالد بشارة بالجونة مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري


كما هو معتاد، ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري العام، حيث تمتلك أون تايم سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري المصري، ومنها مباراة الأهلي والجونة.

فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري على سيراميكا، بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني من 4 مباريات، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

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