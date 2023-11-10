أحد أهم مفكري المسرح.. ناقدة تحتفل بعيد ميلاد سامح مهران

احتفلت الناقدة الموسيقية ياسمين فراج بعيد ميلاد المؤلف المسرح سامح مهران ونشرت مجموعة صور له عبر حسابها.

وكتبت "ياسمين": صنع في مصر، اليوم هو عيد ميلاد د. سامح مهران أحد أهم مفكري وكتاب المسرح العربي بعد أن تجاوزت شهرته المحلية.

وتابعت: "هو رجل المهمات الصعبة عبر تاريخه الإداري وحتى العلمي. وقد اسعدني القدر بأنه كان مشرفا مشاركا على اطروحتي للدكتوراة.

د. سامح يطلق عليه حرفيا الصادق الأمين في هذا العصر الذي عز فيه الصدق والأمانة بحكم مشاهداتنا.

وأضافت: "انا على يقين بأن كل مصري شريف فخور بقامة مثل دكتور سامح مهران الذي دائما مايرفع رأس مصر في الداخل والخارج بعلمه واخلاقه وشرفه

تمنياتي لعالمنا الكبير د. سامح مهران بدوام الصحة والعافية وطول العمر لامدادنا بعلمه وإبداعه الذي لاينضب انه حقا فخر الصناعة المصرية.

وكان قد أعلن الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، مع رؤساء ومديري المهرجانات العربية المشاركة، البيان التأسيسي لتدشين الاتحاد، والذي تم إعلان تأسيسه من القاهرة، خلال فعاليات "التجريبي".