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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل منزلة القرنبيط

طريقة عمل منزلة القرنبيط
طريقة عمل منزلة القرنبيط

تعتبر طريقة عمل منزلة القرنبيط، من وصفات المطبخ العربي السهلة واللذيذة والتي يمكن تحضيرها في المنزل، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عنل منزلة القرنبيط، وهي من الأكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل منزلة القرنبيط

 

طريقة عمل منزلة القرنبيط

 

مقادير طريقة عمل منزلة القرنبيط :

2 كيلوجرام قرنبيط

300 جرام لحم مفروم

1 باقة كزبرة، مفرومة

4 فص ثوم مهروس

1 مكعب مرق دجاج

2 ملعقة صغيرة سمن

ملح وفلفل

½1 كوب زيت نباتي للقلي

 

طريقة عمل منزلة القرنبيط :

_ نقطع الزهرة قطع كبيرة بحيث تكون زهرات صغيرة.
- نغسل الزهرات ونسلقها ثم نصفها، نقليها بالزيت إلى أن يصبح لونها ذهبي، ونضعها على مناديل حتى تتخلص من الزيت.
- في قدر على النار، نقلي اللحمة بالسمنة مع رشة ملح وفلفل، ويضاف مكعب المرق ونقطع الزهرة المقلية، ثم نغمرها بالماء ونغطها
حتى تستوي جيداً، وخاصة من ناحية الجذع.
- بعد أن يستوي القرنبيط، يضاف له الثوم والكزبرة، ونتركه ليغلي معه لمدة دقيقتين، ثم نسكبها ونقدمها.

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