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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اختفاء سحلية منذ 42 عاما.. ما أهميتها؟

سحلية
سحلية

اثار خبر البحث عن سحلية الجدل على مواقع التواصل حيث عكف علماء بحثا عن "سحلية المزارع المخططة"، وبدأ فريق من الباحثين الأستراليين من متحف كوينزلاند وجامعة جيمس كوك، في البحث عن السقنقور النادر.

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وشوهدت "سحلية المزارع المخططة" آخر مرة عام 1981 أي قبل 42 عامًا، ويُخشي أن تكون قد انقرضت، بعد العثور على جلود تعود لها ولنوعين آخرين من السحالي جرى تبديلها حديثًا في إحدى المناطق الزراعية.


وفي السياق، قال د. أندرو آمي من متحف كوينزلاند: "عملنا على نصب العديد من المصايد على مساحة 5 كيلومترات مربعة من الأراضي الزراعية بالقرب من جبل سربرايز، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب كيرنز، لمعرفة ما إذا كان يمكننا العثور على هذه المخلوقات المراوغة".


وأضاف: "من الصعب العثور على هذه السحالي التي يندر رصدها، وهي تشكل جزءًا من مجموعة كبيرة من السقنقور من نوع "ليريستا"، التي تعيش في أستراليا فقط، بعد أن تكيفت مع التربة الرملية عن طريق تقليل أطرافها لتتمكن من السير عبر التربة.

وتلعب "سحلية المزارع المخططة" دورًا مهمًا في أنظمتنا البيئية، ويعتقد بأنها تتخذ من الأراضي العشبية والغابات المفتوحة التي ترعى فيها الماشية، موطنًا لها".

سحلية

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