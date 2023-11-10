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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصعوبة .. الهلال يتربع فوق صدارة دوري روشن السعودي بفوزه على التعاون

ميتروفيتش
ميتروفيتش

انتهت أحداث لقاء الهلال والتعاون ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، بفوز فريق الهلال بهدفين نظيفين.

وانتظر الهلال السعودي حتى الدقيقة 81 من المباراة لتسجيل أول أهدافه عن طريق مهاجمه الصربي الكسندر ميتروفيتش والهدف الثاني جاء عن طريق محمد إبراهيم كنو في الدقيقة 9 من الوقت بد الضائع للشوط الثاني، ليتربع على عرش صدارة دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة بعيد عن وصيفه فريق النصر.

ويستضيف استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مباراة الهلال والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

الهلال في دوري روشن

يستمر الهلال بالسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الفتح بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف.

التعاون في دوري روشن

أما التعاون، فيقدم موسمًا أكثر من رائع هو الآخر، لكنه فقد نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام ضمك، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

موعد مباراة الهلال والتعاون

موعد مباراة الهلال والتعاون في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، والتي انطلقت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والتعاون على شاشتها.
 

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موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي| القنوات الناقلة

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