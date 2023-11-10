دولة أفريقية تستدعي سفير إسرائيل لديها احتجاجا على مـ جـازر الاحتلال بغزة

أعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، استدعاء السفير الإسرائيلي لدى البلاد، إلياف بيلوتسركوفسكي؛ احتجاجاً على سلوكه «المؤسف» المرتبط بالحرب في ‎غزة.

كما طالبت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، في بيان لها، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق مع قادة الاحتلال في جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لليوم الـ 35 على التوالي، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة، في بيان له، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين ارتفعت إلى 11078 شهيدا، و27490 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح أن الصحة الفلسطينية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا زالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية ولازال يستهدف محيط المستشفى حتى اللحظة.

وأشار الي ان قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال وتعرض حياة آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر.

وأتم : مستشفيات غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة نتيجة عدم دخول الوقود.