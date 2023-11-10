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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: حياة كريمة تقضى على أمية 9619 مواطن

الغربية تحقق المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي في محو الأمية بحياة كريمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثالث  على التوالي، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بدعم وبناء العنصر البشري وتمكينه والاهتمام به، جنبا إلى جنب مع تطوير وتحديث البنية التحتية.

وأشار المحافظ أنه تم محو أمية9619 مواطنا داخل54 قرية و 88 تابعا بقرى مركز زفتى خلال العام الجاري .

أوضح رحمي أن  المحافظة حققت أعلى النسب المستهدفة خلال الفترة من 2020 وحتى 2023 ،مشيراً إلى أن محو الأمية يُعتبر بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلاً عن كونه جزءاً متأصلاً في التعليم وشكلاً من أشكال التعلّم مدى الحياة المبنيّة على أساس الإنسانية.

ومن جانبه وجه محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر لفرع هيئة تعليم الكبار بالغربية للقضاء على مشكلة الأمية على أرض محافظة الغربية لإعلان المحافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030/2020 والتنمية المستدامة.

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