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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادٍ إسباني ينشر فيديو مثيرا لـ محمد رمضان بسبب ريال مدريد

محمد رمضان
محمد رمضان

استعان فريق ونادي جيرونا الإسباني، بفيديو للفنان محمد رمضان وهو يرفع إصبع يده في إشارة إلى" نمبر وان"، احتفالا بتصدره المركز الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر تطبيق "تيك توك" الفيديو، وحمل تعليق: "نمبر وان هو جيرونا".

ويعود فيديو محمد رمضان، الذي استعان به نادي جيرونا الإسباني، للتعبير عن فرحته بتفوقه على فريقي ريال مدريد وبرشلونة وتصدره المركز الأول، إلى ظهور "رمضان" في مدرجات مباراة النصر السعودي وأهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وعلق مدحت شلبي، على هذا الفيديو وقتها، قائلا: "إيه ده؟ إيه ده؟ دا محمد رمضان ولا مين دا؟"، ليرد عليه أحد المعلقين إنه محمد رمضان.

وأضاف شلبي: "إيه يا نمبر وان؟، أيوا يا سيدي عارفين والله، بس النهاردة الشعر أبيض، أنت مرة أصفر ومرة أسود، جننتنا يا رمضان، ماشي يا رمضان، بس مش عارفين بيشجع مين النهاردة والله أعلم".

 

أغنية كأس الأمم

يقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 ، والتي تحمل اسم أكوابا.

ويشاركه في الاغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

 

أعمال محمد رمضان 

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز .. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف :"ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتي لان ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لانها مش وقتها بالنسبة لينا".

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