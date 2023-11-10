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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

39 وفاة.. الشهر الأكثر عنفا للصحفيين منذ ثلاثة عقود

صدى البلد

أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى الشهر الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ ثلاثة عقود على الأقل.

راح ضحيتها ما لا يقل عن 39 صحفيًا وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام في الحرب بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر، مما جعل الشهر الماضي الأكثر دموية للصحفيين منذ ثلاثة عقود على الأقل، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.

 

كما أن معدل الوفيات بين الصحفيين هو الأعلى في أي صراع آخر منذ عام 1992، عندما بدأت المنظمة في جمع بيانات مفصلة عن الوفيات. وقد أدت الحروب في العراق وأفغانستان إلى ارتفاع إجمالي عدد القتلى - 249 في العراق و67 في أفغانستان - ولكن تلك الوفيات حدثت على مدى سنوات عديدة.

 

تم الإبلاغ عن إصابة أو فقدان أو اعتقال عشرين صحفيًا آخرين في الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير حزبية غير ربحية مكرسة للدفاع عن الصحفيين في جميع أنحاء العالم.

 

تُعرّف المنظمة الصحفيين بأنهم "الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة من خلال أي وسيلة - بما في ذلك المطبوعة أو عبر الإنترنت أو عبر وسائل الإعلام الإذاعية أو الصور الفوتوغرافية والفيديو".

 

يشمل العاملون في مجال الإعلام موظفي الدعم الأساسيين مثل المترجمين والسائقين والمثبتين. وقالت الجماعة إنها لا تدرج الأشخاص في إحصاءاتها إذا كان هناك دليل على أنهم "كانوا يعملون نيابة عن الجماعات المسلحة أو يخدمون بصفة عسكرية وقت وفاتهم".

 

قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين، وفقا للجارديان، إن أعضاء وسائل الإعلام كانوا بمثابة شهود عيان على الأوضاع في غزة، خاصة عندما أدى انقطاع الاتصالات في بعض الأحيان إلى قطع اتصال العالم بالمنطقة.

 

وقال: "بدون وجود الصحفيين، وبدون الحصول على المعلومات، سينتهي بنا الأمر بمعلومات مضللة لا يمكن إلا أن تؤجج الصراع".

 

وقال شريف منصور إن الصحفيين الفلسطينيين المحليين يدفعون "الثمن الباهظ" في الصراع لأنهم كانوا يعملون في الخطوط الأمامية، وفي كثير من الأحيان دون حماية تذكر. وقال إن المصورين الصحفيين كانوا معرضين للخطر بشكل خاص.

 

وفي إحدى الحالات، قُتل محمد أبو حطب، مراسل قناة تلفزيونية فلسطينية، في غارة جوية مع 11 فرداً من عائلته. وقالت المجموعة إن ما لا يقل عن أربعة صحفيين إسرائيليين قتلوا أو تم الإبلاغ عن فقدهم في البداية خلال هجمات حماس في 7 أكتوبر.

 

يحظى الصحفيون العاملون في مناطق القتال العسكري بالحماية باعتبارهم مدنيين بموجب القانون الدولي. لكن الجيش الإسرائيلي قال في رسالة إلى وكالتي رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية الشهر الماضي إنه لا يستطيع ضمان سلامة المراسلين في غزة لأن عمليات حماس العسكرية التي استهدفتها كانت على مقربة من الصحفيين والمدنيين. 

 

وثقت لجنة حماية الصحفيين حالات 2245 صحفياً قتلوا أثناء عملهم منذ عام 1992، وتتبعت متى وأين قُتلوا، وكيف ماتوا، والسبب أو الدافع وراء وفاتهم.

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