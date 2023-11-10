المفتي: تراب الوطن مقدس عند المصريين ويضحون بأنفسهم من أجله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الحفاظ على الوطن، يعتبر حفاظا على الدين، لافتا إلى أنه إذا ضاع الوطن؛ ضاع الدين.

وأضاف مفتي الديار المصرية: "رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافع عن المدينة المنورة عندما امر بالقتال، فقد كان يدافع عن الوطن والدين، وفى حالنا المعاصر قد تم وضع حدود للدول، ورغم هذه الحدود نشأت علاقة على كافة المستويات من الشخص العادي والمؤسسات والجيش، من نوع خاص مع الأرض، فلا يستطيع مصري أن يفرط في حبة رمل من بلده، وأصبحت هذه عقيدة في الجيش المصري".

وأكمل: "تراب الوطن عند المصريين مقدس ويستطيعون أن يبذلوا أرواحهم في مواجهة أي اعتداء، والجميع يقوم بالحفاظ على الدولة الوطنية، والذي نعتقد أنه يجب شرعا الحفاظ على الدولة الوطنية".

كما شدد مفتي الجمهورية، على عِظَم وأهمية دَور العلماء في نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها الحقيقية للجماهير ودعم دَور الحكومات الرسمية في نُصرة القضية الفلسطينية.