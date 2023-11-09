لدعم شيخ الأزهر.. خالد الجندي يكشف تفاصيل زيارة المفتي ووزير الأوقاف

أكد الشيخ خالد الجندي، أن المؤسسة الدينية في مصر عن بكرة أبيها دائما وأبدا تضرب المثل تلو المثل عن المواقف الوطنية والدينية القومية الحقيقية الصادقة، وتقود المشهد الديني والانتمائي للعروبة والإسلام بشكل صحيح.

خالد الجندي يتحدث عن شيخ الأزهر

وأضاف "الجندي"، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية شوقي علام وصحبة من العلماء ذهبا لدعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب في مواقفه الصادقة الجريئة القوية تجاه القضية الفلسطينية، التي تتمثل برفض الاستهداف للنساء والأطفال، وأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع خالد الجندي، أن مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ذهبوا على رأس وفد لشيخ الأزهر لتأكيد الدعم على موقف شيخ الأزهر بشأن القضية الفلسطينية، وأكد وزير الأوقاف عقب اللقاء أن الوزارة ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية القضية الفلسطينية، وأن سيناء خط أحمر، رافضين كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني، مع سياسة الحصار التجويع، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على جيش الاحتلال لوقف المجازر في فلسطين بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة.