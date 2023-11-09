عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدعم شيخ الأزهر.. خالد الجندي يكشف تفاصيل زيارة المفتي ووزير الأوقاف

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، أن المؤسسة الدينية في مصر عن بكرة أبيها دائما وأبدا تضرب المثل تلو المثل عن المواقف الوطنية والدينية القومية الحقيقية الصادقة، وتقود المشهد الديني والانتمائي للعروبة والإسلام بشكل صحيح. 

خالد الجندي يتحدث عن شيخ الأزهر 

وأضاف "الجندي"، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية شوقي علام وصحبة من العلماء ذهبا لدعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب في مواقفه الصادقة الجريئة القوية تجاه القضية الفلسطينية، التي تتمثل برفض الاستهداف للنساء والأطفال، وأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني. 

وتابع خالد الجندي، أن مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ذهبوا على رأس وفد لشيخ الأزهر لتأكيد الدعم على موقف شيخ الأزهر بشأن القضية الفلسطينية، وأكد وزير الأوقاف عقب اللقاء أن الوزارة ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية القضية الفلسطينية، وأن سيناء خط أحمر، رافضين كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني، مع سياسة الحصار التجويع، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على جيش الاحتلال لوقف المجازر في فلسطين بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة. 

خالد الجندي المؤسسة الدينية شيخ الأزهر برنامج لعلهم يفقهون القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

موضوعات متعلقة

انتهبوا له.. عالم أزهري: هذا الأمر الرسول نهى عن فعله للمريض |فيديو

خبير سياسي: نظرة إسرائيل بشأن قطاع غزة شهدت تغيرا واضحا

السفير عزت سعد: طوفان الأقصى جاءت بعد تجاوزات عديدة من حكومة نتنياهو

مسئولة بمجلس الوزراء: برنامج الطروحات حقق 5 مليارات دولار للدولة المصرية

يوسف الحسيني: إرادة مصر وضعت ملف حل الدولتين بفلسطين على طاولة المجتمع الغربي

أستاذ قانون: جيش الاحتلال يركز على قصف المستشفيات لإجبار الفلسطينيين على التهجير

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ستحاول إعطاء انطباع أنها حققت إنجازات على الأرض بغزة

محلل سياسي فلسطيني: جيش الاحتلال يروج أن الحرب حُسمت في غزة وهذا خاطئ

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد أجنحة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي بـ غزة

بايدن: طلبت توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج المحتجزين

نواجه حربا كونية.. بيان عاجل من سرايا القدس بشأن أسرى الاحتلال

وقف تقديم مساعدات للنازحين بلبنان.. لهذا السبب

بعد عودته.. كيف تحمي نفسك من جدري القرود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

فيديو

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ