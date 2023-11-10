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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن بالقاهرة ينظم أول مؤتمر انتخابي لدعم السيسي لولاية جديدة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد ماهر، مؤتمرا حاشدا، بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وجميع التنظيمات الحزبية بالقاهرة، وبحضور الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والقمص أثناسيوس ماهر، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والنائب محمد هيبة عضو مجلس الشيوخ.

وفي بداية المؤتمر، أكد أمين حزب مستقبل وطن في محافظة القاهرة النائب محمد ماهر، أن هذا المؤتمر الحاشد الذي يضم قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن في القاهرة، يعكس التأييد الشعبي والقوي والدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ باعتباره قائد نهضة مصر الحديثة.

كما أعلن الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، دعمه للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتأييده الكامل له لفترة رئاسية جديدة، داعيا الشعب المصري للمشاركة بكثافة والتصوير بحرية كاملة.

كما أعرب القمص أثناسيوس ماهر، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل في مصر الجديدة، تأييده الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، والتصدي للتحديات المختلفة المحدقة بالبلاد.

من جهته، وصف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، المرشح عبد الفتاح السيسي، بالقائد العظيم، صاحب الرؤية والقيادة القوية، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.

أما النائب محمد هيبة، عضو مجلس الشيوخ، فأعلن أن المرشح عبد الفتاح السيسي، هو قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر، وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري.

وطالب المصريين، بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد؛ من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن القاهرة مجلس الشيوخ جامعة الأزهر الاسكندرية

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