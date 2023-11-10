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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: العالم أجمع أن مصر هي المفتاح الأول والأخير لحل القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال إيهاب عمر، محلل سياسي، إن إسرائيل تحاول أن تروج للعالم انها تسعى لاستمرار العملية العسكرية في غزة من أجل تحرير الرهائن، أو من أجل بعض الأهداف الأخرى هو كلام منتهي، لأن القضية الأساسية كانت الرهائن، ومصر تعمل من خلال وساطة برفقة قطر لإنهاء هذا الملف. 

محلل سياسي يتحدث عن مصر 

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الجولة الحالية من الصراع العربي الإسرائيلي تثبت من العدو قبل الصديق أن مصر هي المفتاح الأول والأخير للقضية الفلسطينية، ويكفي أنه منذ شهر قبل بدء العملية جميع اتصالات العالم أجمع لا تتوقف عن الاتصال بالرئيس السيسي، وذلك في كافة القنوات ووسائل الإعلام المختلفة، والعالم أجمع كان يبادر الاتصال بالرئيس السيسي بشكل دوري. 

وتابع المحلل السياسي، أن مصر هي أقدم دولة في التاريخ، وأي مشاريع ومخططات تحاول النيل منها ستفشل تماما، وأصبح واضح للجميع أن كل المحاولات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة لإضعاف الجبهة الداخلية أو إضعاف مصر فشلت تماما، وأي محاولات لاستغلال مصر في القضية الفلسطينية وتصفيتها لن يحدث. 

واستكمل، أن مصر تسعى بشكل حثيث إلى حل الأزمة الفلسطينية، وترغب في إنهائها بشكل كامل وتكون نواة لدولة فلسطينية بداية من قطاع غزة وحتى الضفة الغربية. 

وأوضح، أن الفترة الحالية هي موسم حصاد نجاحات الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات، إذ أن مصر كانت تبني دوائر دبلوماسية جديدة، إذ أن الدوائر القديمة لم تعد كافية وتعود أغلبها للحرب الباردة، إذ أن مصر تتواصل مع شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، والتحرك على استغلال ملف الطاقة لصناعة علاقات متميزة مع دول حوض المتوسط، فرئيس وزراء إيطاليا، وإسبانيا وغيرها كانوا حاضرين في قمة القاهرة للسلام. 

إسرائيل غزة الرئيس السيسي الجبهة الداخلية القضية الفلسطينية برنامج التاسعة

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