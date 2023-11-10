أستاذ العلاقات الدولية: نتنياهو يعلم أن وقف الحرب الآن يعني نهايته

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الإرادة السياسية غير متوفرة لدى الجانب الأمريكي للضغط على نتنياهو.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الإرادة الأمريكية تأتي؛ عندما تكون هناك رغبة حقيقية من الرئيس الأمريكي لنتنياهو لوقف الحرب فورا، وهذا سيؤدي لوقفها، ولكن نتنياهو لديه أبعاد، ويثأر لنفسه، ويعلم علم يقين أن انتهاء هذه الحرب الآن هو نهاية له.

وأشار إلى أن وجهة نظر نتنياهو، هي أن المقاومة الفلسطينية تعيد تنظيم صفوفها بشكل جيد جدا، وأوراقها من جديد، وهو يريد استمرار هذه العملية، ولكن هل سيتم الإفراج عن الـ 100 أسير مقابل الأسرى الآخرين، مع وقف إطلاق النار أم لا ؟.