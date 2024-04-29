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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة عن المخاطر الإلكترونية وطرق التصدي لها في إعلام عين شمس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة عين شمس ندوة بعنوان المخاطر الإلكترونية وطرق التصدى لها وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الإجتماعي،  تحت رعاية د. نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات. 

افتتحت أ.د. هبة شاهين عميدة كلية الإعلام جامعة عين شمس فعاليات الندوة موضحة أهمية الأمن السيبراني المتزايدة  فى ظل التطور التكنولوجي، ودوره فى مواجهة الهجمات الإلكترونية، مضيفة أن المجرمين يستخدمون أدوات جديدة ويبتكرون خططا مستحدثة لتحقيق أهدافهم باستخدام التكنولوجيا، وهو ما يجعل الشركات  والهيئات تحدث التدابير الأمنية الإلكترونية باستمرار لمواجهة الاستخدامات السلبية المتطورة للهجمات الإلكترونية والإنترنت المظلم.

وأشارت أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة إلى بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الإجتماعي  وقدمت تعريفا بأنشطة وحدة التضامن الاجتماعي المتنوعة ومبادرة الطالب المنتج.

حاضر باللقاء المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات بمجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس إدارة التحول الرقمي والأمن السيبراني.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور تهدف إلى رفع مستوى الوعى  لدى الطلاب بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية معلوماتهم  وبياناتهم.

وتطرقت الندوة لشرح مفهوم الذكاء الإصطناعى وآليات الإحتيال والإبتزاز وطرق التعامل السليم والآمن مع التكنولوجيا، وأساليب الإستفادة من الإنترنت وحماية الأبناء من مخاطره. 
كما أبرزت الندوة آليات استغلال الوسائل التكنولوجية والإنترنت فى توجيه الشباب واجتذابهم لتوجهات غير مرغوبة، بالإضافة إلى عرض لأنواع الإنترنت السطحى والعميق والمظلم.

وتم توضيح كيفية تفادى مخاطر الإنترنت المظلم، وكيفية حماية أنفسنا من بعض الخدع المشهورة والشهيرة فى مجال الاختراق واستغلال البيانات واستهداف الأفراد.

واستعرضت الندوة الطرق السليمة والآمنة لاستخدام التطبيقات المختلفة  وكيفية التعامل معها بشكل جيد وآمن.

وأشار المهندس وليد حجاج إلى التعريف  بالهندسة الإجتماعية وكيفية اجتذاب الشعوب أو تغيير مفاهيمها وعاداتها وتقاليدها من خلال الهندسة الإجتماعية التى تستخدمها الدول من خلال دراسة سلوك الشعوب وثقافتها وديانتها لبث محتوى غير مقبول فى شكل مقبول.

واوضح  كيف تستطيع منصات التواصل الاجتماعي أن تكون أرض خصبة لنشر معلومات مضللة وغير حقيقية وكيف تستخدمها الدول فى الحروب وكيف يتم استهداف واختراف شبكات البنية التحتية كالكهرباء والمياه والغاز.
 

وتم استعراض التفاصيل المتعلقة بالأمن المعلوماتى وأركانه والأمن الشخصى والأمن الرقمى والأمن السيبرانى والهجمات التى نتعرض لها وكيف يتم ردعها، وكيفية  التعامل مع حالات الإبتزاز  والجهات التى نتوجهه إليها للحصول على حقوقنا.
وقد شهدت الندوة تفاعلا كبيرا من طلاب الكلية.

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