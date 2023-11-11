بتخسر بسبب التحكيم!!.. شوبير ينتقد أداء بيراميدز أمام الزمالك في الكأس

علق الإعلامي أحمد شوبير علي انزعاج نادي بيراميدز من التحكيم في مباراة مع الزمالك.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"لم أفهم إنزعاج نادي بيراميدز من التحكيم بعد خروجه من كأس مصر والخسارة من الزمالك خاصة أنه لا يوجد أخطاء كبيرة أثرت على النتيجة، هل هو توجيه رسالة للملاك إنك بتخسر بسبب التحكيم؟ وما معنى التلويح أكثر من مرة بسحب الإستثمارات من مصر! ده أمر غير مقبول، إنت خسرت كرة قدم فقط وعليك إصلاح أخطائك والتركيز مع فريقك بدلاً من كل ذلك".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبرالجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.