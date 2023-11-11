شوبير: قنبلة مدوية تخص مدرب الزمالك الجديد.. استبعاد 3 أسماء شهيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق عن الإعلان عن المدرب الزمالك الجديد



وكتب الإعلامي أحمد شوبير:

خاص- استبعاد حسام حسن وموسيماني وجروس👊... قنبلة مدوية تخص مدرب الزمالك الجديد💣خلال الساعات القليلة او الايام القليلة المقبلة هيتم الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد ".





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبرالجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.