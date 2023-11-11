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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود عبد المغني عن دوره في درويلة: بحب الاختلاف وعدم الثبات

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

كشف الفنان محمود عبد المغني معلومات عن شخصيته التي يقدمها في فيلم درويلة، مؤكدا أن دوره سيكون شهاب الطباخ.

وتابع الفنان محمود عبد المغني خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «شخصية الطباخ مختلفة وجديدة عليا، وقلت أني أحب الاختلاف وعدم الثبات على شخصية معينة».

ونوه الفنان محمود عبد المغني قائلا: «احترام الناس بيخلي الفنان يكسب ثقتهم، وعمرو عبد الجليل بيمتعنا في الفيلم بشكل كبير».

وعلق الفنان محمود عبد المغني قائلا: «الفيلم هيكون فيه مسلم كمغني ودا شيء مميز جدا له، وبشيد بأداء أيتن عامر وحسني شتا ومحمد علي رزق».

محمود عبد المغني درويلة سبوت لايت شيرين سليمان عمرو عبد الجليل

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