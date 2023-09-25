محمود عبدالمغني: اشتغلت في ورشة طوب وبلاط بعد وفاة والدي

تحدث الفنان محمود عبد المغني حول نشأته بحي الوراق موضحا أن له ذكريات كثيرة وأن حي الوراق جزء منه.

وأضاف عب المغنى خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي :" لم أكن شاطر في المدرسة في سن الإبتدائي وسقطت ولم أكن أعرف اقرأ حتى سادسة ابتدائي.

وعن ذكرياته مع والده ـوضح :" أنا ما شفتوش وقد توفي وأنا عندي ٨ سنوات وكان يشتغل في شركة ورق وليس لي ذكريات كثيرة بسبب وفاته، واشتغلت في ورشة طوب وبلاط حتي أساعد أسرتي بعد وفاة والدتي".

محمود عبد المغنى يتحدث عن مسلسل حضرة العمدة

‏قال الفنان محمود عبد المغني إنه استمتع جدا بالعمل مع المخرج عادل أديب على المستوى الشخصي والفني وأنها أول مرة يعمل معه في مسلسل حضرة العمدة وأنه يحب نوعية المخرجين الذين يحبون الممثل ويخرجون أفضل ما فيه.

وتابع محمود عبد المغني خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه نادرا ما تجد مخرج يحب الممثل مثل عادل أديب وبيكون هناك نوع من المحبة قائلا: "الواحد بكون حابب يروح لوكيشن التصوير وبيكون مبسوط"، متابعا أن رسائل المسلسل لا تخاطب أهل الصعيد فقط هي أيضا تخاطب أهل الحضر والفلاحين والصعيد لأنها عادات وتقاليد احنا متوارثينها لكن الحمد لله قمنا بتسليط الضوء عليها.