فيديو.. متظاهرون يحاصرون مصنعا في بريطانيا يرسل أسلحة للصهاينة

في مظاهرة كبيرة، قام متظاهرون مؤيدون لفلسطين بالتظاهر أمام أحد مصانع الأسلحة في إنجلترا وقاموا بإغلاق المصنع مؤقتا، وفق لصحف بريطانية.



وطالب المتظاهرون بوقف العدوان الإسرائيلي وعدم تزويد الصهاينة بالأسلحة التي تستخدم في قتل الفلسطينيين بدم بارد، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.



وحاصر المتظاهرون المصنع الذي يوجد في جنوب إنجلترا لعدة ساعات قبل أن يغادروه بعد أن هددوا بالتواجد مجددا مطالبين بضرورة وقف أي ارسال للأسلحة للكيان الصهيوني.

وتخرج في لندن وبريطانيا مسيرات ومظاهرات ضخمة كل اسبوع للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.



