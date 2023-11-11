إعلام عبري: حماس خططت للسيطرة على قاعدة عسكرية إسرائيلية

زعمت وسائل إعلام عبرية، وجود مخطط لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كانت تنوي تنفيذه خلال عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت القناة الـ13 العبرية أنه بعد توغل حماس في مستوطنات غلاف غزة، خططت الحركة للسيطرة على البلدة الجنوبية بني نسريم وعلى موقع عسكري.

وأضافت أن هذه الخطة كشفت لأول مرة بعد عثور القوات الإسرائيلية على مستندات تشير الى الخطة، وذلك بعد تمشيط وتطهير مناطق القتال، وأفيد بأنه قبل نجاح مسلحي حماس بتنفيذ خططهم، تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلية من التصدي لهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية “طوفان الأقصي” فجر 7 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.