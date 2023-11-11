بـ 5 طرق .. كيف تتعامل بحكمة عند بلع شوكة من السمك؟

أغلبنا تعرضنا لبلع شوكة أثناء تناولنا وجبة من السمك، والتي قد تسبب في الم شديد والشعور بالإختناق وعدم القدر على البلع أو الكلام بسبب إستقرارها في الحلق.

طرق فعالة للتخلص من شوكة عالقة في الحلق

وبالرغم من القيام بالعديد من المحاولات قد يفضل الشخص في جعل الشوكة تمر للجهاز الهضمي، أو يقوم بإخراجها من الحلق، ولكن يمكن لإتباع بعض الخطوات أن نتخلص من هذه المشكلة .

وقد يتسبب بلع الشوكة في ألماً كبير بمنطقة الحلق، ونزيف في الأغشية المخاطية، ولكن يجب التصرف بحكمة في هذه اللحظة للتخلص من المشكلة دون التسبب بمشاكل صحية وأضرار.

ومن أكثر الطرق الناجحة في التخلص من الشوكة العالقة في الحلق، وققا لما نشر في موقع “ مايو كلينك” الطيي، وتشمل ما يلي :

طرق فعالة للتخلص من شوكة عالقة في الحلق

- شرب الماء والسوائل لتسهيل عملية نزول الشوكة من الحلق.

- تناول الأطعمة، مثل : الأرز أو الخبر الطري، لتسهيل حركة النزول الشوكة مع الطعام، وعدم جرح الحلق أو المريء أو المعدة.

_ تناول قطعة من المرشيملوا، والتي يمكن أن تلتف حول الشوكة فتسهل في عملية نزولها إلى الجهاز الهضمي.

_ تناول حبة من الموز، والتي قد.تساعد على إنزلاق الشوكة في المرئ وصولا إلى الجهاز الهضمي.

_ تناول ملعقة من زيت الزيتون، وقد يساعد ايضا في إنزلاق الشوكة داخل المرئ وتخفيف الألم الناتج عن إحتكاكها.