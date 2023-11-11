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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجرمو حرب.. نبيل الحلفاوي يعلق على قصف مستشفى الشفاء

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تفاقم الأوضاع في غزة، من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.

وكتبت الحلفاوي، عبر تويتر: “‏مستشفى الشفاء تحت القصف والنيران بلا كهرباء ولا غذاء ولا ماء ‏كفرة فجرة مجرمو حرب هم ومن يدعمونهم”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التوقف التام للعمليات بمجمع مستشفى الشفاء بالقطاع بعد نفاد الوقود تماما.

وفي وقت سابق؛ أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ان  واقع مجمع الشفاء لا يمكن تخيّله وقد يكون هذا النداء الأخير، مؤكدة أن قوات الاحتلال ترتكب "هولوكوست" جديد.

وذكرت الوزارة الفلسطينية - بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا - ان واقع مجمع الشفاء لا يمكن تخيله وقد يكون هذا النداء الأخير.

وشددت الصحة الفلسطينية علي أن كل الوقود في مجمع الشفاء قد نفد حيث توقفت الأجهزة بالكامل، مشيرة الي ان التيار الكهربائي قطع والمولدات توقفت عن العمل والجميع محاصرون ولايستطيع احد الخروج من مكانه.

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