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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الخارجية القطري: العالم يتفرج علينا والأطفال والنساء والجرحى يموتون

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اليوم السبت إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق سكان قطاع غزة تصعيد خطير ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة.

وأكد وزير الخارجية القطري خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض، رفض بلاده بشكل قاطع جرائم الاحتلال بحق السكان في غزة ونعتبرها تصعيدا خطيرا، مشيرا إلى رفضه القاطع لجرائم الاحتلال بحق المنشآت المدنية بما فيها المشافي والمدارس.

وعبر "بن عبد الرحمن" عن قلق قطر العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في غزة، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود إقليميا ودوليا لفتح معبر رفح وتدفق المساعدات، ومشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف الوزير القطري أن "العالم الحر يتفرج علينا والعالم العربي والإسلامي يتفرج والأطفال والنساء والجرحى يموتون".

وانطلقت اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

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