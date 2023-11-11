القبض على تاجري مخدرات بالأقصر والشرقية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرتى أمن " الأقصر، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.

وتمكنت الحملات من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الأقصر) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- بندقية خرطوش وطلقة لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الشرقية) حال قيادتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة أبوكبير.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.