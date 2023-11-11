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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة القاهرة تنظم أول مؤتمر لتوطين صناعة مستلزمات طب الأسنان .. المشاركون :هدفنا الحصول على منتج مصري محلى ذو جودة عالية

مؤتمر توطين الصناعة
مؤتمر توطين الصناعة بكلية طب الفم والأسنان

رئيس قطاع طب الأسنان: يجب تطبيق البحث العلمي على أرض الواقع ولا نكتفى بالأبحاث 

علا مصطفى : المؤتمر مبادرة في محاولة لدعم صناعة مواد و أدوات طب الاسنان


بدأت منذ قليل ، فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية من خلال خلق ملتقى علمي صناعي تجاري لتتبنى وتحتضن أفكار الباحثين وتشجعها لتحويلها إلى منتج حقيقي.

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رئيس طب الأسنان: يجب تطبيق البحث العلمي على أرض الواقع ولا نكتفى بالأبحاث

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علا مصطفى: مؤتمر أسنان القاهرة فرصة مهمة لدعم صناعة مواد وأدوات طب الأسنان


ومن جانبه قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب اسنان جامعة القاهرة السابق ، أنشأنا لجنة لتوطين الصناعة منذ ما يقرب من سنة و نصف ، و من خلال هذه اللجنة شاركنا في انجاز التنمية .

و أضاف الدكتور هشام عبد الحكم ، المؤتمر يقام لاستهداف المساهمة في توطين الصناعات الحديثة والمتطورة والاعتماد على المنتج المحلي عالي الجودة وبخاصة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات .

وأكد على انه الهدف توفير فرص حقيقية لطرح الأفكار وتبنيها من قبل ذوي الخبرات ورجال الصناعة، وتشجيع الباحثين لتحويل البحث العلمي إلى منتج حقيقي يخدم المجتمع.

وفى نفس السياق ، قال الدكتور طارق صلاح رئيس قطاع طب الاسنان بالمجلس الأعلى للجامعات ، البحث العلمى لا يكون له فائدة إذا لم يتم تطبيقه على أرض الواقع ، الأفضل أن يتم توفير الجهد و المال لأى مجال أخر لان الهدف من البحث العلمي أن العالم يستفيد من خلاله .

و أضاف الدكتور طارق صلاح ، أن فكرة المؤتمر جيدة والأهم نسرع من فى تطبيقه على ارض الواقع ، لان البعض يخشى فكرة  التصنيع و لذلك نفضل التجارة عن الصناعة ، يجب عمل مثال للشراكة و يتم تبنى مشروع أو اكثر يكونوا مثال ناجح للأخرين للتشجيع على الصناعة .

وعلى الجانب الأخر ، قالت الدكتورة علا مصطفى عمر القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان ، كثير من المواد والخامات والأدوات والأجهزة التي نستخدمها نستوردها من البلاد الأخرى وهذا يمثل عبء شديد على الدولة المصرية.

كما أضافت الدكتورة علا مصطفى خلال كلمتها بالمؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان  ، أن الدولة المصرية والحكومة المصرية والرئيس السيسي  أوصى بتوطين الصناعة ودعم الصناعات المصرية لذلك نشأت فكرة هذا المؤتمر كمبادرة في محاولة لدعم صناعة مواد و أدوات طب الاسنان .


و أكدت على أن المؤتمر ، يعمل على رفع التعليم العالي والبحث العلمي للصناعة والاستثمار وهو مكان للمهتمين بجميع هذه المجالات لتبادل الآراء والأفكار والوصول إلى حل لجميع المشكلات التي تواجه تصنيع مواد وخامات وأدوات طب الاسنان.


مؤتمر كلية الأسنان

أوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن فكرة المؤتمر تأتي لتفعيل الاعتماد على العقول المصرية الشابة والجهود المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز فكرة المساهمة في الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي عالي الجودة فيما يخص الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات.

وقال الدكتور الخشت، إن الهدف من المؤتمر  تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في المساهمة في توطين الصناعة، وخلق ملتقى علمي صناعي تجاري يساعد على تبني حقيقي وواقعي للأفكار، إلى جانب

وأضاف الدكتور الخشت، أن المؤتمر يهدف أيضًا الى دعوة ومناقشة الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية غير محلية الصنع، ووضع الجامعة على الخريطة لصناعة مستلزمات طب الأسنان دقيقة الصنع وعالية الجودة، وتخفيض حجم الواردات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

ويشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول لتوطين الصناعة، والذي يعقد بمقر كلية طب الأسنان بفرع الشيخ زايد، عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من عمداء كليات الأسنان بالجامعات الحكومية والخاصة، ونخبة من أصحاب براءات الاختراع للأجهزة والمستلزمات الطبية بالجامعات المصرية، ومجموعة من أصحاب المصانع المصرية المصنعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من كليات طب الفم والأسنان.

فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
فعاليات المؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان جامعةالقاهرة
رئيس قطاع طب الاسنان دعم صناعة مواد و ادوات طب الاسنان توطين الصناعة المصرية جامعة القاهرة Jobs Education مؤتمر كلية الأسنان

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