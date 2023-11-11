تركيا: موقف الغرب مما يحدث في غزة هو حالة جبن وفقدان للضمير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: " باتت الكلمات عاجزة عن وصف ما يحدث في غزة، حيث تم استهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمخميمات وسيارات الإسعاف بشكل وحشي وبربري لم له مثيل له في التاريخ"، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول الانتقام من أحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء.



وأضاف الرئيس التركي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" نحن هنا لا نقبل بأعمال القوات الإسرائيلية، وحسب تقارير الأمم المتحدة وصل عدد القتلى والشهداء من الفلسطينين لـ 12 ألف أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال ولا يمكن تفهم حالة الجنون هذه وبقاء العالم صمتًا أمام هذه الوحشية أمرًا يخجلنا جميعًا، حيث تم هدم غزة كليًا ولم يقوم المجتمع بطلب حتى وقف إطلاق النار".



وأكد أن موقف الغرب من ما يحدث في غزة هو حالة جبن وفقدان للضمير، ولا يمكن القبول بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية.



وتعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية غير عادية لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

ويشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تأتي مشاركته في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.