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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: كلمة السيسي بقمة الرياض وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد صلاح البدي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها منذ قليل بالقمة العربية الاسلامية بالرياضيي" ، حول ضرورة وقف الانتهاكات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع إلى مسئولياته ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها فى حق المدنيين العزل.

وأضاف" البدري" فى بيان له منذ قليل: إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته ، حيث أكد الرئيس أن مصر والعرب سعوا لتحقيق السلام لعقود طويلة وحان الآن دور المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم الأسرائيلية، مؤكدا أن مصر بذلت الكثير من الجهود المضنية ومساعيها من أجل الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي فى المنطقة.

واشار عضو مجلس الشيوخ إلى تحذير الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية ، من طول أمد الصراع فى قطاع غزة والذي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة ،مطالبا بضرورة  بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير الممرات الآمنة لإغاثة المدنيين، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حقوق الشعب الفلسطينين التاريخية فى إقامة دولته المستقلة على أراضيها، مؤكدا أن اسرائيل ضربت بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، واثبتت فشل المنظمات الدولية ومجلس الأمن فى الوضول لقرار بشأن وقف اطلاق النار فى غزىة وحماية الأبرياء من جرائم قوات الاحتلال.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

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