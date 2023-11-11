الرئيس السوري: الصهيونية تفوقت على نفسها في هجوم غزة

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن فلسطين تتعرض منذ 70 عاما لعدوان غاشم.

وذكر أن الأمور زادت بؤسا والعدوان صار أكثر، وذكر أن الوداعة مع الصهاينة تزيد شراسة الصهاينة.

وأكد على أن ما يجري اجرام من قبل الاحتلا ل، ولا يجب الاستمرار في التعامل مع القضية بتلك الطريقة.

وذكر أن الصهيونية تفوقت على نفسها في عدوانها على غزة.

ودعا إلى إعادة إعمار غزة وتقديم المعونات اللازمة لغزة ولفلسطين, وتقديم ما يحتاجه الفلسطينيون.

وأكد على ضرورة رد العدوان الصهيوني.

وطالب بالحد الأدنى بالأدوات السياسية بوقف أي مسارات سياسية مع الكيان الصهيوني.

وطالب بالسماح بالدخول الفوري للمساعدات لغزة.

وحذر الرئيس السوري من خطر الإبادة الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة.



وانطلقت، يوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولدى افتتاحه القمة المشتركة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرفض القاطع للحرب الشعواء في غزة.