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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: حياة الرضع في خطر بسبب العدوان الإسرائيلي على مستشفيات غزة

صدى البلد

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن حياة عشرات الأطفال الرضع معرضة للخطر في مستشفى الشفاء بعد تعليق العمليات الجراحية بسبب نقص الوقود.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 45 شخصًا معرضون للخطر، بينما تقول وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أن هناك 39 شخصًا معرضون للخطر.

يوجد حاليًا 130 طفلًا حديث الولادة في الحاضنات في غزة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي مستشفي أخر، ووفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، تقول جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الدبابات الإسرائيلية تتواجد على بعد 20 متراً من مستشفى القدس. 

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الدبابات الإسرائيلية تتواجد على بعد 20 مترًا من مستشفى القدس في غزة.

وكتبت على موقع  أكس المعروف سابقًا باسم "تويتر"، يوم السبت: "إطلاق النار المباشر على المستشفى، خلق حالة من الذعر والخوف الشديد بين 14 ألف نازح". 

مسؤولو صحة فلسطينيون مستشفى الشفاء نقص الوقود فلسطينيون 50 ألف حامل في غزة

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