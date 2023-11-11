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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة العسكرية في كييف تتخلى عن الجنود.. وروسيا تعلن أسر مشاة البحرية الأوكرانية

صدى البلد

زعم الجنود الأوكرانيون الذين تم أسرهم على نهر دنيبر أن قادتهم لم يتم العثور عليهم في أي مكان بينما كانت وحدتهم تهبط هناك.


أعطى القادة الأوكرانيون لجنودهم إحداثيات خاطئة وانسحبوا من المهمة القتالية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حسبما قال جنود مشاة البحرية الأوكرانيون الأسرى لسبوتنيك.


وقال أحد الأسرى، ياروسلاف نيكيفوروف، 'في كمين 'لقد أخرجونا ثم وضعونا على متن القوارب لعبور النهر. قالوا إن علينا عبور الطريق حيث كان رجالنا ينتظروننا، وعلينا إجلاء الجرحى. لذلك، عبرنا الطريق وانتهى بنا الأمر'.  

واضاف "أقلعت القوارب للتو. أرسلوا الجنود ثم أبحروا على الفور'.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أبلغت في وقت سابق عن مهمة نفذتها وحدة من مجموعة دنيبر القتالية. ودمرت الوحدة الروسية، بقيادة الملازم أول زولتو أرسلانوف في منطقة خيرسون، قوات تابعة للواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية التي حاولت الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.


تم تسليم أرسلانوف، الذي أصيب في المعركة، والأفراد العسكريين في الوحدة، أوسمة الدولة من قبل وزير الدفاع في الاتحاد الروسي وجنرال الجيش سيرجي شويغو على الشجاعة والبطولة التي ظهرت خلال العملية الناجحة التي أسفرت عن القبض على 11 من مشاة البحرية الأوكرانية.

وقال مكسيم سولوفيوف، وهو جندي أوكراني آخر، إن ضباطهم كانوا في المؤخرة أثناء عملية الهبوط. لم تكن هناك مهام محددة للجنود. لقد أعطى القادة ببساطة موقع الإنزال بينما كان الجنود في طريقهم عبر النهر.


وقال ميخائيل زولين، الذي تم القبض عليه، في مقطع فيديو شاركته وزارة الدفاع في موسكو: 'وصلت إلى الضفة اليسرى على متن قارب بمحرك. لقد تم القبض علينا بسبب المواقع الخاطئة التي أعطونا إياها. ولم يكن الضابط موجودًا عندما كنا نعبر النهر'.


وأضاف زولين أن الوحدة التي كان يخدم فيها كانت تحتوي على قاذفة قنابل يدوية واحدة وعدد قليل من البنادق. ومع ذلك، غالبًا ما كانت الأسلحة تفتقر إلى الذخائر.


يدعي جميع الجنود الأوكرانيين المحتجزين أن عملية التدريب قبل إرسالهم إلى الجبهة قصيرة جدًا، وتستمر حوالي شهر. 

في معظم الأحيان، يتضمن التدريب حفر الخنادق وأخذ دروس نظرية. هناك تدريبان تقريبًا لإطلاق النار، على الرغم من أنه لا يتمكن جميع المقاتلين الجدد من المشاركة فيهما.

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