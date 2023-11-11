دعاء المساء مكتوب.. ردده يوميا وانتظر الثواب في الدنيا والآخرة

دعاء المساء مكتوب، أخبرنا عنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وحثنا على الصلاة والسلام عليه وترديدها ثلاث مرات في اليوم والليلة، حبًا وشوقًا لرسول الله –صلى الله عليه وسلم -، ففيها مغفرة لكل الذنوب.

دعاء المساء مكتوب

وروى ابن أبي عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا كاهل من صلّى عليَ كل يوم ثلاث مرات، وكل ليلة ثلاث مرات، حباَ وشوقاَ إليَ كان حقاَ على الله أن يغفر ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم».

ويستحب كذلك ترديد هذه الأدعية في المساء:

اللهم إنا نسألك يُسْرًا ليس بعده عسر، وغنًى ليس بعده فقر، وأمنًا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء يا رب العالمين.

اللهمَّ إنا نظن بك غفرانًا وعفوًا وتوفيقًا ونصرًا وتيسيرًا وسعادة ورزقًا وشفاءً وحسن خاتمة وعتقًا من النار، فَهَبْ لنا مزيدًا من فضلك يا واسع الفضل والعطاء يا رب العالمين.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

اللهم لا تجعل ابتلاءً في أجسادنا، ولا في مالنا، ولا في أهلنا، وسهِّل علينا ما استثقلته نفوسنا يا رب العالمين.

اللهم إنَّا استودعناك جنودنا برًّا وبحرًا وجوًّا يا من لا تضيع عنده الودائع، فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين، نسألك أن تُبعد عنهم كلَّ شر وأن تردَّهم إلى أهلهم سالمين آمنين يا رب العالمين.

اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، فاغفر لنا ذنبنا كله وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين.

اللهمَّ إنا نسألك في هذا اليوم فرجًا لكلِّ مهموم وشفاءً لكلِّ مريض ورحمة لكل ميت ومغفرة لكل ذنب وهدايةً لكلِّ عبد ورزقًا لكلِّ محتاج واستجابة لكلِّ دعاء يا رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء ومن كل سوء يا رب العالمين.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ الله صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ الله.

أحلى دعاء المساء

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تحتي.

ورد في مسند أحمد، أنه قال رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك, وفوضت أمري إليك, وألجأت ظهري إليك, رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت بإسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه, إن أمسكت روحي فارحمها, وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين".

"اللهم رب السماوات, ورب الأرض ورب العرش العظيم, ربنا ورب كل شئ, فالق الحب والنوى, ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان, أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته, اللهم أنت الأول فليس قبلك شئ, وأنت الآخر فليس بعدك شئ, وأنت الظاهر فليس فوقك شئ, وأنت الباطن فليس دونك شئ, إقض عنا الدين, وأغننا من الفقر".

يارب كلما طرق هذا الوجه بابك، فأفتح له كنوزك، وسخر له عبيدك، وأبسط له رحمتك، وأسعد قلبه، وأتم عليه نعمتك، اللهم إن لي حبيب أينما كان أسعده وبعينك أحرسه وأجعل الفردوس مسكنه وأبعد عنه غدر الدنيا والهموم، اللهم في هذا المساء أجعله من أحبابك، وأكفه شر عبادك وأكرمه بعطائك، اللهم أرح قلبه ونور دربه ويسر أمره.

أسال الله العظيم الذي أسكن محبتك في قلبي أن يسكن محبتك في قلوب خلقه ويسخر لك ملائكة سماءه وعباده في الأرض.