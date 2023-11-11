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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تجلى الله.. من أفضل القصائد المنتشرة بصعيد مصر للمنشد جابر الذهبي| فيديو

صدى البلد

أنشد الشاب الأقصري المنشد جابر الذهبي، أنشودة تجلى الله، والتي تعد من أفضل القصائد المنتشرة في صعيد مصر والساحات الصوفية، وذلك خلال ندوة له في موقع صدى البلد.

وقال المنشد جابر الذهبي، إنه ابن من أبناء الساحة الرضوانية في الأقصر، مضيفا أن بدأ تعلقه بالإنشاد الديني منذ سن 12 سنة، وقد تعلق كثيرًا بالمدائح النبوية.

وأضاف الذهبي خلال ندوة له في صدى البلد: " كنت أتردد على الكثير من الساحات، وخصوصا الساحة الرضوانية، وهناك تعلمت الكثير، وبشكل خاص في مجال الإنشاد الديني، وتعلمت فن الإنشاد من أهل الساحة الرضوانية أنفسهم، ومن الأحباب المترددين على الساحة بشكل مستمر؛ فاقتبست منهم الجمل اللحنية في القصائد والألحان.

وأوضح أن الشيخ أحمد الذهبي، كان قليل الكلام، وقليل الأكل، وقليل النوم، كما كان زاهدًا، وليس له علاقة بالدنيا نهائيًا، وكنت أذهب للتحضير في منزله، وكان دائمًا ما يتحدث في أمور لا يفهمها أحد، ولكن- سبحان الله- بعد فترة من الزمن، تحقق كل ما قاله من كلام، وأصبح موجودًا على أرض الواقع.

جابر الذهبي أفضل القصائد المنتشرة الساحات الصوفية المنشد جابر الذهبي

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