مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم 3 سيارات بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي أمام عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم 3 سيارات ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكى رقم "1274 ى ب ق" وسيارة نصف نقل رقم "9785 د ج"، مما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكى أخرى ووفاة قائدها "محمد ف .س.ع".

كما أصيب في الحادث كل من "عونى. ن.ج" 50 عامًا، و"جيد.م.م"، 35 عامًا، و"سونيا.س.م" 25 عامًا، و"هيثم.ع" 20 عامًا، و"زينب.ع.م"، 45 عامًا، و"فاروق.ا.ف" 40 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.