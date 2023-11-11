زمالك 2014 يقسو على يونيون بسداسية في دوري براعم الجيزة

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2014 الفوز على يونيون بسداسية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة .

أحرز أهداف الزمالك كل من، مالك حسن و عصام عصام بواقع "هدفين" لكل منهما، وعمار صدقي و مصطفى مختار.

ويقود فريق الزمالك 2014 كل من، علاء علوان مديراً فنياً، ومحمد صابر و أسامة فتحي مدربين مساعدين، ومجدي عبد الرحمن مدرباً لحراس المرمى، وأشرف بيومي تأهيل و إصابات، إسلام مبارك إدارياً.