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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2014 يقسو على يونيون بسداسية في دوري براعم الجيزة

براعم الزمالك
براعم الزمالك

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد  2014 الفوز على يونيون بسداسية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة .

أحرز أهداف الزمالك كل من، مالك حسن و عصام عصام بواقع "هدفين" لكل منهما، وعمار صدقي و مصطفى مختار.

ويقود فريق الزمالك 2014  كل من، علاء علوان مديراً فنياً، ومحمد صابر و أسامة فتحي مدربين مساعدين، ومجدي عبد الرحمن مدرباً لحراس المرمى، وأشرف بيومي تأهيل و إصابات، إسلام مبارك إدارياً.

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