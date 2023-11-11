الشرطة البريطانية: 300 ألف شاركوا بالمسيرة المؤيدة للفلسطينيين في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم السبت، أن 300 ألف شخص شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين بالعاصمة البريطانية لندن، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتقلت الشرطة البريطانية 82 شخصًا وسط لندن بعد مظاهرات تطالب بوقف الحرب في غزة، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة وسط لندن، اليوم السبت، في أعقاب اشتباكات قريبة بين المتظاهرين اليمينيين المتطرفين والشرطة التي شنت عملية كبيرة لتجنب الاشتباكات.

والأشخاص الذين تم القبض عليهم جزء من مجموعة من المتظاهرين اليمينيين المتطرفين - الذين أشارت إليهم القوة باسم "المتظاهرين المناهضين" - وكانوا يحاولون الوصول إلى المسيرة الرئيسية المؤيدة للفلسطينيين.